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Поліція затримала у Києві росіянку, яка втекла з психлікарні Львова

Поліція затримала у Києві росіянку, яка втекла з психлікарні Львова

Київ • УНН

 • 9441 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Правоохоронці затримали в одному з хостелів Києва росіянку, яка втекла з психіатричної лікарні Львова. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

В одному із хостелів Києва 21 січня громадяни впізнали втікачку з львівської психіатричної лікарні, про яку йшлося у повідомленнях поліції. Про це було повідомлено працівників поліції.

“Вказана жінка, дійсно виявилася 31-річною громадянкою Російської Федерації, яка 18 січня скоїла втечу з психіатричної лікарні Львова, де за рішенням суду проходила стаціонарну психіатричну експертизу після скоєння хуліганських дій в державній установі Львова”, — повідомили правоохоронці.

Жінку затримали в порядку ст.208 КПК України. Найближчим часом суд обере їй міру запобіжного заходу.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1, ч.2 ст. 296 (Хуліганство) та ч.2 ст. 345 (Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу, у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) КК України.

Правоохоронці встановлюють, де жінка взяла кошти, щоб доїхала до Києва, придбати одяг та оплачувати проживання у хостелі, а також можливу причетність до цього інших осіб (спільників).

Досудове розслідування триває.

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