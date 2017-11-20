Полиция задержала иностранцев, подозреваемых в совершеннии ритуального убийства

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25982 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 45299 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55005 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59235 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52601 просмотра

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11:14 • 94741 просмотра

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Овидиопольском районе Одесской области на прошлой неделе правоохранители обнаружили тело мужчины. Около убитого была нарисована пентаграмма, кабалический символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы и черная курица. Об этом сообщило на своей странице в Facebook МВД Украины, передает УНН.

На месте преступления правоохранители нашли обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне.

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“Следы на месте преступления указывали на то, что действовала группа лиц. При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области удалось задержать нелюдей за достаточно короткий срок”, — говорится в сообщении.

Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 УПК и ждут решения суда об избрании меры пресечения.

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Напомним, 14 ноября во время ссоры мужчине в Одесской выстрелили пять раз в голову.

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