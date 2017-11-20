Полиция задержала иностранцев, подозреваемых в совершеннии ритуального убийства
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Овидиопольском районе Одесской области на прошлой неделе правоохранители обнаружили тело мужчины. Около убитого была нарисована пентаграмма, кабалический символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы и черная курица. Об этом сообщило на своей странице в Facebook МВД Украины, передает УНН.
На месте преступления правоохранители нашли обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне.
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“Следы на месте преступления указывали на то, что действовала группа лиц. При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области удалось задержать нелюдей за достаточно короткий срок”, — говорится в сообщении.
Подозреваемые задержаны в порядке ст.208 УПК и ждут решения суда об избрании меры пресечения.
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Напомним, 14 ноября во время ссоры мужчине в Одесской выстрелили пять раз в голову.