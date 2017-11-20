Поліція затримала іноземців, яких підозрюють у скоєнні ритуального вбивства

На місці злочину правоохоронці знайшли обгоріле тіло іноземця, який зник напередодні.

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“Сліди на місці злочину вказували на те, що діяла група осіб. За підтримки СБУ та Прокуратури Одеської області вдалось затримати нелюдів за досить короткий термін”, - йдеться у повідомлені.

Підозрювані затримані у порядку ст.208 КПК та чекають на рішення суду про обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, 14 листопада під час сварки чоловіку на Одещині вистрелили п'ять разів у голову.