Поліція затримала іноземців, яких підозрюють у скоєнні ритуального вбивства

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Овідіопольскому районі Одеської області минулого тижня правоохоронці виявили тіло чоловіка. Біля вбитого була намальована пентограма, кабалічні символи та знаки, стояли свічки, різні окультні предмети та чорна курка. Про це повідомило на своєї сторінці у Facebook МВС України, передає УНН.

На місці злочину правоохоронці знайшли обгоріле тіло іноземця, який зник напередодні. 

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“Сліди на місці злочину вказували на те, що діяла група осіб. За підтримки СБУ та Прокуратури Одеської області вдалось затримати нелюдів за досить короткий термін”, - йдеться у повідомлені.

Підозрювані затримані у порядку ст.208 КПК та чекають на рішення суду про обрання запобіжного заходу.

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Нагадаємо, 14 листопада під час сварки чоловіку на Одещині вистрелили п'ять разів у голову.

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