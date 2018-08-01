Полиция обнаружила более 5 тыс. нарушений у перевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В рамках операции "Перевозчик" осмотрено почти 28 000 транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. По состоянию на сейчас выявлено более 5 тыс. правонарушений. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
При этом выявлено 764 технически неисправные транспортные средства, из них 148 автобусов - переоборудованные с нарушением соответствующих норм и стандартов.
Кроме того, выявлено более 5000 водителей, допустивших нарушения законодательства.
"Среди них - 21 водитель, управлял автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 45 руководителей не прошли предрейсового медицинского осмотра или не было проведено предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств", - подчеркнул Александр Фацевич.
Он добавил, что 81 водитель управлял транспортным средством без необходимых лицензионных документов.
Напомним, превентивные меры стартовали в стране на выходных. Они нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок, в частности, уменьшение количества ДТП с участием пассажирского транспорта.