Полиция обнаружила более 5 тыс. нарушений у перевозчиков

При этом выявлено 764 технически неисправные транспортные средства, из них 148 автобусов - переоборудованные с нарушением соответствующих норм и стандартов.

Кроме того, выявлено более 5000 водителей, допустивших нарушения законодательства.



"Среди них - 21 водитель, управлял автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 45 руководителей не прошли предрейсового медицинского осмотра или не было проведено предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств", - подчеркнул Александр Фацевич.



Он добавил, что 81 водитель управлял транспортным средством без необходимых лицензионных документов.



Напомним, превентивные меры стартовали в стране на выходных. Они нацелены на обеспечение безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок, в частности, уменьшение количества ДТП с участием пассажирского транспорта.