Поліція виявила понад 5 тис. порушень у перевізників

При цьому виявлено 764 технічно несправні транспортні засоби, з них 148 автобусів – переобладнані з порушеннями відповідних норм і стандартів.

Крім того, виявлено понад 5 тисяч водіїв, які допустили порушення законодавства.



"Серед них – 21 водій, що керували автобусами у стані алкогольного сп’яніння. Ще 45 керманичів не пройшли щозмінного передрейсового медичного огляду або ж не було проведено передрейсовий контроль технічного стану транспортних засобів",- наголосив Олександр Фацевич.



Він додав, що 81 водій кермував транспортним засобом без необхідних ліцензійних документів.



Нагадаємо, превентивні заходи стартували в країні на вихідних. Вони націлені на забезпечення безпеки дорожнього руху в сфері пасажирських перевезень, зокрема, зменшення кількості ДТП за участі пасажирського транспорту.