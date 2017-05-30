Полиция: решается вопрос открытия уголовного производства из-за ДТП с маршруткой в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП во время которого пострадали 8 пассажиров маршрутки в Киеве. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
"Следователи решают вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители установят причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что ДТП произошло сегодня около 12:50 на проспекте Минском (Оболонский район Киева) возле остановки общественного транспорта "Лесная". В частности произошло столкновение маршрутного такси "Богдан" с автомобилем "Ауди А6".
"На месте дорожно-транспортного происшествия работают следственно-оперативная группа и патрульная полиция. По предварительной информации, автомобиль по неизвестным причинам выехал на встречную полосу", - отметили в полиции.
По предварительной информации водитель и восемь пассажиров общественного транспорта каретами "скорой" доставлены в медицинские учреждения.
"По информации врачей, они получили закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, ссадины, стресс, у одного человека - возможно перелом носа. Водитель "Ауди" - 30-летний житель Киевской области - госпитализирован с переломом бедра, ссадинами и ушибами", - добавили в ведомстве.
В полиции отметили, что по данным врачей угрозы жизни пострадавших нет.
Как сообщал ранее УНН, в Киеве на ул. Шевченко произошло дорожно-трансопртна приключение с участием легкового автомобиля и маршрутки с пассажирами.