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Поліція: вирішується питання відкриття кримінального провадження через ДТП з маршруткою у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом ДТП під час якого постраждали 8 пасажирів маршрутки у Києві. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.

Поліція: вирішується питання відкриття кримінального провадження через ДТП з маршруткою у Києві

“Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлять причини та обставини автопригоди”, — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що ДТП сталося сьогодні близько 12:50 на проспекті Мінському (Оболонський район Києва) неподалік зупинки громадського транспорту “Лісова”. Зокрема сталося зіткнення маршрутного таксі “Богдан” із автомобілем “Ауді А6”.

“На місці дорожньо-транспортної пригоди працюють слідчо-оперативна група та патрульна поліція. За попередньою інформацією, легковик із невідомих причин виїхав на зустрічну смугу”, — зазначили у поліції.

За попередньою інформацією водій та вісім пасажирів громадського транспорту каретами “швидкої” доставлені до медичних закладів.

“За інформацією лікарів, вони отримали закриті черепно-мозкові травми, забої, садна, стрес, у однієї людини — можливо перелом носа. Водій “Ауді” — 30-річний житель Київщини — госпіталізований із переломом стегна, саднами та забоями", - додали у відомстві.

У поліції зазначили, що за даними лікарів загрози життю постраждалих немає.

Як повідомляв раніше УНН, у Києві на пл. Шевченка сталась дорожньо-трансопртна пригода за участі легкового автомобіля і маршрутки з пассажирами.

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