Полиция Винницкой области задержала злоумышленника, который нанес смертельные повреждения мужчине

ВИННИЦА-КИЕВ. 15 января. УНН. Полиция за несколько часов задержала подозреваемого в причинении смертельных повреждений 61-летнему мужчине, которого нашли сегодня утром мертвым на берегу Южного Буга в г.Брацлаве. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП в Винницкой области.