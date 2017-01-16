Полиция Винницкой области задержала злоумышленника, который нанес смертельные повреждения мужчине
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 15 января. УНН. Полиция за несколько часов задержала подозреваемого в причинении смертельных повреждений 61-летнему мужчине, которого нашли сегодня утром мертвым на берегу Южного Буга в г.Брацлаве. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП в Винницкой области.
Мертвого мужчину сегодня утром нашел местный рыбак на берегу Южного Буга. Он был без одежды и прикрыт камышом. По словам и.о. начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, после осмотра места происшествия следственно-оперативная группа полиции обнаружила в нескольких сотнях метров от места, где находился убитый, его одежду, тоже прикрытую камышом.
Эксперты зафиксировали на голове и лице погибшего телесные повреждения, повсюду были следы крови. Также было зафиксировано следы волочения тела погибшего.
Над раскрытием преступления работали оперативники управления уголовного розыска областного главка полиции и немировские полицейские. Правоохранители установили, что погибший - 61-летний житель Гайсинского района.
К поискам преступника привлекли кинологов со служебными собаками, которые привели оперативников в местный бар. Там эксперты зафиксировали следы крови и обнаружили искусственную челюсть, которая предположительно могла принадлежать погибшему.
Выяснилось, что именно в этом месте было совершено преступление. Чтобы скрыть следы расправы злоумышленник перенес жертву несколько метров на берег реки и спрятал под камышом. 36-летнего подозреваемого задержали неподалеку от его места жительства в с. Брацлав. По предварительной информации, погибший больше месяца проживал у подозреваемого и помогал по хозяйству.
В день совершения преступления оба мужчины пошли в местный бар, где за рюмкой праздновали Старый Новый год. После закрытия заведения около часа ночи на улице мужчины поссорились. Словесная перепалка переросла в драку. В результате подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов в область головы. Через некоторое время от полученных повреждений мужчина скончался на месте.
По словам злоумышленника, он, испугавшись ответственности, решил скрыть труп, сняв с него одежду, чтобы имитировать ограбление.
Задержанный по подозрению в нанесении смертельных повреждений потерпевшему под давлением улик признался в содеянном преступлении. Он находится в изоляторе временного содержания. Предварительно преступление квалифицированно, как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего согласно ст.2 ст.121 УК Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок до 10 лет.