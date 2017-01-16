Поліція Вінниччини затримала зловмисника, який завдав смертельних ушкоджень чоловіку

Мертвого чоловіка сьогодні вранці знайшов місцевий рибалка на березі Південного Бугу. Він був без одягу та прикиданий очеретом. За словами т.в.о. начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, проведеним оглядом місця події слідчо-оперативна група поліції виявили за кількасот метрів від місця, де знаходився вбитий, його одяг, теж прикиданий очеретом.

Експерти зафіксували на голові та обличчі загиблого тілесні ушкодження, повсюди були сліди крові. Також було зафіксовано сліди волочіння тіла загиблого.

Над розкриттям злочину працювали оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції та немирівські поліцейські. Правоохоронці встановили, що загиблий — 61-річний мешканець Гайсинського району.

До пошуків злочинця залучили кінологів зі службовими собаками, які привели оперативників до місцевого бару. Там експерти зафіксували сліди крові та виявили штучну щелепу, яка ймовірно могла належати загиблому.

З’ясувалося, що саме в цьому місці був вчинений злочин. Аби приховати сліди розправи зловмисник переніс жертву за кількасот метрів на берег річки та сховав під очеретом. 36-річного підозрюваного затримали неподалік його місця проживання у смт. Брацлав. За попередньою інформацією, загиблий більше місяця проживав у підозрюваного та допомагав по господарству.

В день вчинення злочину обидва чоловіки пішли в місцевий бар, де за чаркою святкували Старий Новий рік. Після закриття закладу близько першої години ночі на вулиці чоловіки посварилися. Словесна перепалка переросла в бійку. В результаті підозрюваний наніс потерпілому декілька ударів в область голови. Через деякий час від отриманих ушкоджень чоловік помер на місці.

За словами зловмисника, він, злякавшись відповідальності, вирішив приховати труп, знявши з нього одяг, аби імітувати пограбування.

Наразі затриманий за підозрою у нанесенні смертельних ушкоджень потерпілому під тиском доказів зізнався у вчиненому злочині. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Попередньо злочин кваліфіковано, як умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого відповідно до ст.2 ст.121 КК України. Такий злочин карається ув’язненням терміном до 10 років.