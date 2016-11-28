Полиция изъяла 14 кг янтаря и оружие у жителя Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Полиция изъяла 14 кг янтаря и оружие у жителя Ровенской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.
Так, 25 ноября правоохранители провели санкционированный обыск у жителя села Томашгород Рокитновского района Ровенской области. В результате обыска обнаружено и изъято около 14 кг камней янтаря, 2 квадроцикла без государственных номерных знаков, 1 мотопомпу кустарного производства на базе двигателя "Мерседес", охотничье ружье и боеприпасы.
Изъятые предметы помещены на территорию Рокитновского отделения полиции.
Решается вопрос о наложении ареста на имущество.
Проводятся дальнейшие следственные действия с целью документирования противоправной деятельности лиц, которые незаконно добывают янтарь-сырец.