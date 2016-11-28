Поліція вилучила 14 кг бурштину та зброю у жителя Рівненщини

Так, 25 листопада правоохоронці провели санкціонований обшук у жителя села Томашгород Рокитнівського району Рівненської області. В результаті обшуку виявлено та вилучено близько 14 кг каміння бурштину, 2 квадроцикли без державних номерних знаків, 1 мотопомпу кустарного виробництва на базі двигуна “Мерседес”, мисливську рушницю та набої до неї.

Вилучені предмети поміщено на територію Рокитнівського відділення поліції.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно.

Проводяться подальші слідчі дії з метою документування протиправної діяльності осіб, що незаконно видобувають бурштин-сирець.