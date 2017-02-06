Полиция открыла уголовное производство по факту избиения нардепом полицейского в Бахмуте - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения полицейского народным депутатом Владимиром Парасюком, который участвует в блокаде железнодорожного пути в Бахмуте. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
"Полиция открыла уголовное производство", - сообщил источник в ответ на вопрос, открыто ли уголовное производство против нардепа В.Парасюка по факту избиения полицейского.
Как сообщалось ранее, в субботу 4 февраля на блокпосту был остановлен автомобиль с восемью гражданами в военной форме, у одного из которых обнаружен карабин СКС.
По словам работника полиции, присутствовавший на месте один из народных депутатов Украины, которые принимают участие в блокаде железнодорожного переезда в Бахмуте, начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища.
Кроме того, по сообщению правоохранителей, во время конфликта депутат высказывался нецензурной бранью, высказывал угрозы физической расправы в сторону полицейских и высказывал намерения отобрать у них оружие в случае осуществления проверок этого автомобиля на других блокпостах.
Отмечается, что сотрудник Бахмутского отдела полиции госпитализирован с ушибом грудной клетки.
Напомним, 2 февраля около 50 вооруженных людей в камуфляже перекрыли движение на железнодорожном переезде в Бахмуте.