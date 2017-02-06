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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття нардепом поліцейського у Бахмуті - джерело

Київ • УНН

 • 9087 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття поліцейського народним депутатом Володимиром Парасюком, який бере участь у блокаді залізничної колії у Бахмуті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття нардепом поліцейського у Бахмуті - джерело

"Поліція відкрила кримінальне провадження", - повідомило джерело у відповідь на запитання, чи відкрито кримінальне провадження проти нардепа В.Парасюка за фактом побиття поліцейського.

Як повідомлялось раніше, у суботу 4 лютого на блокпості був зупинений автомобіль з вісьмома громадянами у військовій формі, в одного з яких виявлено карабін СКС.

Зі слів працівника поліції, присутній на місці один з народних депутатів України, які беруть участь у блокаді залізничного переїзду у Бахмуті, почав конфліктувати та перешкоджати здійсненню перевірки. Він надав вказівку водію покинути територію блокпосту та вдарив співробітника поліції в область тулубу.

Крім того, за повідомленням правоохоронців, під час конфлікту депутат висловлювався нецензурною лайкою, висловлював погрози фізичної розправи у бік поліцейських та виказував наміри відібрати у них зброю у разі здійснення перевірок цього автомобілю на інших блокпостах.

Зазначається, що співробітник Бахмутського відділу поліції госпіталізований із забоєм грудної клітини.

Нагадаємо, 2 лютого близько 50 озброєних людей у камуфляжі перекрили рух на залізничному переїзді у Бахмуті.

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