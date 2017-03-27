Полиция сегодня ночью освободила из плена начальника Департамента "Укрзализныци" - Нацполиция (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальная полиция Украина сегодня ночью освободила из плена начальника Департамента энергоснабжения "Укрзализныци". Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"Сегодня ночью закончилась первая часть силовой фазы по расследованию уголовного производства по факту похищения гражданина Валерия Людмирського ... Сегодня ночью мы его освободили из плена, в котором он был 8 месяцев", - рассказал С.Князев.
По словам главы Нацполиции, трех злоумышленников задержали.
Также, добавил он, полиция планирует продолжить следственные оперативно-розыскные мероприятия и задержать других участников организованной преступной группировки, в которую входят в основном не граждане Украины, а иностранцы, которые этим профессионально занимаются.
С.Князев также рассказал, что руководителя департамента "Укрзализныци" похитили с целью выкупа, за него требовали 10 млн евро.
Напомним, в Киеве похитили начальника департамента электроснабжения ОАО "УЗ" Валерия Людмирського. По информации правоохранительных органов, мужчину похитили, когда тот выгуливал свою собаку в одном из киевских дворов.
При этом пса застрелили - полиция нашла 5 гильз на месте происшествия.