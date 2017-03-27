Полиция сегодня ночью освободила из плена начальника Департамента "Укрзализныци" - Нацполиция (дополнено)

"Сегодня ночью закончилась первая часть силовой фазы по расследованию уголовного производства по факту похищения гражданина Валерия Людмирського ... Сегодня ночью мы его освободили из плена, в котором он был 8 месяцев", - рассказал С.Князев.

По словам главы Нацполиции, трех злоумышленников задержали.

Также, добавил он, полиция планирует продолжить следственные оперативно-розыскные мероприятия и задержать других участников организованной преступной группировки, в которую входят в основном не граждане Украины, а иностранцы, которые этим профессионально занимаются.

С.Князев также рассказал, что руководителя департамента "Укрзализныци" похитили с целью выкупа, за него требовали 10 млн евро.

Напомним, в Киеве похитили начальника департамента электроснабжения ОАО "УЗ" Валерия Людмирського. По информации правоохранительных органов, мужчину похитили, когда тот выгуливал свою собаку в одном из киевских дворов.

При этом пса застрелили - полиция нашла 5 гильз на месте происшествия.