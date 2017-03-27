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Поліція сьогодні вночі звільнила з полону начальника Департаменту “Укрзалізниці” - Нацполіція (доповнено)

Поліція сьогодні вночі звільнила з полону начальника Департаменту “Укрзалізниці” - Нацполіція (доповнено)

Київ • УНН

 • 9181 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Національна поліція України сьогодні вночі звільнила з полону начальника Департаменту енергопостачання “Укрзалізниці”. Про це сьогодні розповів на брифінгу голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні вночі закінчилася перша частина силової фази щодо розслідування кримінального провадження за фактом викрадення громадянина Валерія Людмирського... Сьогодні вночі ми його звільнили з полону, в якому він був 8 місяців”, — розповів С.Князєв.

За словами голови Нацполіції, трьох зловмисників затримали.

Також, додав він, поліція планує продовжити слідчі оперативно-розшукові заходи і затримати інших учасників організованого злочинного угруповання, в яке входять переважно не громадяни України, а іноземці, які цим професійно займаються.

С.Князєв також розповів, що керівника департаменту “Укрзалізниці” викрали з метою викупу, за нього вимагали 10 млн євро.

Нагадаємо, у Києві викрали начальника департаменту електропостачання ПАТ “УЗ” Валерія Людмирського. За інформацією правоохоронних органів, посадовця викрали, коли той вигулював свою собаку в одному з київських дворів.

При цьому пса застрелили — поліція знайшла 5 гільз на місці пригоди.

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