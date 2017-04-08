Полиция Швеции подтвердила узбекское происхождение арестованного за теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Шведская полиция подтвердила сообщения СМИ, что у задержанного 39-летнего мужчины, которого подозревают в наезде на людей в Стокгольме, - происхождение из Узбекистана. Об этом в субботу заявил руководитель шведской полиции Дан Элиассон во время пресс-конференции в Стокгольме, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Представитель шведской полиции также уверен, что задержали именно того, кто причастен к наезду грузовика на людей.
"Ничто не указывает на то, что мы задержали не того человека", - сказал Д.Элиассон.
Так же не исключено, что в нападении в Стокгольме могли участвовать несколько злоумышленников, добавил он.
Он также сообщил об обнаружении в кабине грузовика подозрительного предмета, который он назвал "техническим прибором, который не должен был там быть". Дальнейшее расследование должно прояснить, о чем идет речь, добавил руководитель шведской полиции.
Между тем следствие по-прежнему расследует нападение как теракт. По словам представителя следствия Ганса Ирмана, "многое говорит" о том, что у нападения был именно террористический характер.
СМИ сообщали также о задержании второго подозреваемого в совершении нападения в Стокгольме. Впрочем, полиция пока не подтвердила эти данные.
Как сообщал УНН, 7 апреля в 15 часов по местному времени в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на одной из центральных торговых улиц, затем врезался в витрину магазина на большой торговой улице Дроттнинггатан и загорелся.
Известно о четырех погибших и 15 раненых.