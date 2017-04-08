Полиция Швеции подтвердила узбекское происхождение арестованного за теракта

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Шведская полиция подтвердила сообщения СМИ, что у задержанного 39-летнего мужчины, которого подозревают в наезде на людей в Стокгольме, - происхождение из Узбекистана. Об этом в субботу заявил руководитель шведской полиции Дан Элиассон во время пресс-конференции в Стокгольме, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.