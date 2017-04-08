Поліція Швеції підтвердила узбецьке походження арештованого через теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Шведська поліція підтвердила повідомлення ЗМІ, що затриманий 39-річний чоловік, якого підозрюють у наїзді на людей у Стокгольмі, має походження з Узбекистану. Про це у суботу заявив керівник шведської поліції Дан Еліассон під час прес-конференції в Стокгольмі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Представник шведської поліції також впевнений, що було затримано саме того, хто причетний до наїзду вантажівки на людей.
"Ніщо не вказує на те, що ми затримали не ту людину", - сказав Д.Еліассон.
Так само не виключено, що в нападі в Стокгольмі могли брати участь кілька зловмисників, додав він.
Він також повідомив про виявлення в кабіні вантажівки підозрілого предмета, котрий він назвав "технічним приладом, який не повинен був там бути". Подальші розслідування мають прояснити, про що саме йдеться, додав керівник шведської поліції.
Тим часом слідство, як і раніше, розслідує напад як теракт. За словами представника слідства Ганса Ірмана, "багато-що говорить" про те, що напад мав саме терористичний характер.
ЗМІ повідомляли також про затримання другого підозрюваного в скоєнні нападу в Стокгольмі. Утім, поліція поки не підтвердила ці дані.
Як повідомляв УНН, 7 квітня о 15 годині за місцевим часом в центрі Стокгольма вантажівка в'їхала в натовп людей на одній з центральних торгових вулиць, потім врізалася у вітрину магазину на великій торговельній вулиці Дроттнінггатан і загорілася.
Відомо про чотирьох загиблих і 15 поранених.