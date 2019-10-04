Полиция разыскала авто лиц, причастных к стрельбе в центре Херсона

"Во время отработки в микрорайоне" Жилпоселок "во дворе многоэтажки работник одного из полицейских подразделений Херсона увидел автомобиль и доложил об этом руководству", - говорится в сообщении.

На месте происшествия полиция провела неотложный обыск транспортного средства. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты ряд вещей, которые дают полиции основания предполагать, что именно этот автомобиль имеет отношение к совершенному преступлению.

"Транспортное средство удален в качестве вещественного доказательства. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Херсона 3 октября произошла перестрелка, которая является результатом конфликта между криминальными элементами. После стрельбы в городе был объявлен план "Сирена", начато розыск злоумышленников. Как стало известно, мужчина, которого подозревают в начале стрельбы с места совершения преступления уехал на автомобиле Nissan X-Trail.