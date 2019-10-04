Полиция разыскала авто лиц, причастных к стрельбе в центре Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Сегодня полицейские разыскали авто, на котором могли передвигаться лица, причастные к стрельбе, которая произошла 3 октября в центре Херсона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб полиции Херсонской области.
"Во время отработки в микрорайоне" Жилпоселок "во дворе многоэтажки работник одного из полицейских подразделений Херсона увидел автомобиль и доложил об этом руководству", - говорится в сообщении.
На месте происшествия полиция провела неотложный обыск транспортного средства. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты ряд вещей, которые дают полиции основания предполагать, что именно этот автомобиль имеет отношение к совершенному преступлению.
"Транспортное средство удален в качестве вещественного доказательства. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых продолжаются", - говорится в сообщении.
Напомним, в центре Херсона 3 октября произошла перестрелка, которая является результатом конфликта между криминальными элементами. После стрельбы в городе был объявлен план "Сирена", начато розыск злоумышленников. Как стало известно, мужчина, которого подозревают в начале стрельбы с места совершения преступления уехал на автомобиле Nissan X-Trail.