Поліція розшукала авто осіб, причетних до стрілянини в центрі Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні поліцейські розшукали авто, на якому могли пересуватися особи, причетні до стрілянини, що відбулася 3 жовтня у центрі Херсона. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.
"Під час відпрацювання в мікрорайоні "Житлоселище" у подвір’ї багатоповерхівки працівник одного з поліцейських підрозділів Херсона побачив автомобіль і доповів про це керівництву", - йдеться в повідомленні.
На місці події поліція провела невідкладний обшук транспортного засобу. В ході огляду були виявлені та вилучені ряд речей, які дають поліції підстави припускати, що саме цей автомобіль має відношення до скоєного злочину.
"Транспортний засіб вилучений в якості речового доказу. Оперативно-розшукові заходи з встановлення підозрюваних тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у центрі Херсона 3 жовтня сталася стрілянина, яка є результатом конфлікту між кримінальними елементами. Після стрілянини в місті було оголошено план "Сирена", розпочато розшук зловмисників. Як стало відомо, чоловік, якого підозрюють у початку стрілянини, з місця скоєння злочину поїхав на автомобілі Nissan X-Trail.