Полиция о "похищении" женщины в Киеве: это - спецоперация
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве неизвестные затолкали женщину в авто. Однако в полиции уверяют, что это не похищение, а спецоперация, передает УНН.
"Инцидент на проспекте Павла Тычины был спецоперацией", - так прокомментировали якобы похищение женщины в Киеве в пресс-службе столичной полиции.
Другие подробности пока не разглашаются в интересах следствия.
Ранее в сети появилось видео как неизвестные мужчины против воли на глазах очевидцев заталкивают женщину в автомобиль.
Напомним, в сентябре неизвестные в центре Киева, возле гостиницы "Днепр", затолкали в авто девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из электронных изданий.
Впоследствии в СБУ сообщили, что женщина, задержанная на Европейской площади, является помощницей российского пропагандиста.