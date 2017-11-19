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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25530 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44784 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54617 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58844 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52301 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94618 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100286 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Полиция о "похищении" женщины в Киеве: это - спецоперация

Полиция о "похищении" женщины в Киеве: это - спецоперация

Киев  •  УНН

 • 19954 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве неизвестные затолкали женщину в авто. Однако в полиции уверяют, что это не похищение, а спецоперация, передает УНН.

"Инцидент на проспекте Павла Тычины был спецоперацией", - так прокомментировали якобы похищение женщины в Киеве в пресс-службе столичной полиции.

Другие подробности пока не разглашаются в интересах следствия.

Ранее в сети появилось видео как неизвестные мужчины против воли на глазах очевидцев заталкивают женщину в автомобиль.

Напомним, в сентябре неизвестные в центре Киева, возле гостиницы "Днепр", затолкали в авто девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из электронных изданий.

Впоследствии в СБУ сообщили, что женщина, задержанная на Европейской площади, является помощницей российского пропагандиста.

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