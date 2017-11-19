Полиция о "похищении" женщины в Киеве: это - спецоперация

"Инцидент на проспекте Павла Тычины был спецоперацией", - так прокомментировали якобы похищение женщины в Киеве в пресс-службе столичной полиции.

Другие подробности пока не разглашаются в интересах следствия.

Ранее в сети появилось видео как неизвестные мужчины против воли на глазах очевидцев заталкивают женщину в автомобиль.

Напомним, в сентябре неизвестные в центре Киева, возле гостиницы "Днепр", затолкали в авто девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из электронных изданий.

Впоследствии в СБУ сообщили, что женщина, задержанная на Европейской площади, является помощницей российского пропагандиста.