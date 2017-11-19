Поліція про "викрадення" жінки у Києві: це - спецоперація
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Києві невідомі заштовхали жінку в авто. Проте у поліції запевняють, що це не викрадення, а спецоперація, передає УНН.
"Інцидент на проспекті Павла Тичини був спецоперацією", - так прокоментували нібито викрадення жінки у Києві у прес-службі столичної поліції.
Інші подробиці поки не розголошуються в інтересах слідства.
Раніше в мережі з’явилося відео як невідомі чоловіки проти волі на очах очевидців заштовхують жінку до автомобіля.
Нагадаємо, у вересні невідомі у центрі Києва, біля готелю "Дніпро", заштовхали в авто дівчину, яка, за попередньою інформацією, є журналістом одного із електронних видань.
Згодом у СБУ повідомили, що жінка, затримана на Європейській площі, є помічницею російського пропагандиста.