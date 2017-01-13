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Полиция Полтавы задержала мошенника, который выманил у пенсионерки 80 тыс. грн

Киев • УНН

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ПОЛТАВА-КИЕВ. 13 января. УНН. Человек, голосом, похожим на голос племянника 60-летней полтавчанки, сообщил ей, что сбил автомобилем девочку и ему срочно нужны деньги, чтобы избежать за это уголовной ответственности. Женщина согласилась отдать все сбережения, которые были в квартире. За деньгами должен был прийти знакомый племянника. Его задержали, сообщили УНН-Центр в ГУ НП в Полтавской области.

Чтобы забрать 3000 евро, в дом пришел неизвестный мужчина. Во время общения с ним, полтавчане поняли, что он не является знакомым племянника, которым представился. Сначала они позвонили самому племяннику, который, как оказалось, ничего не знает о данной ситуации, а затем вызвали полицию.

"После задержания полицейские установили, что неизвестный - 48-летний житель Луганской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности и в целом отсидел за решеткой более 25 лет. Более того, следователем отделения полиции № 1 города Полтавы человек признался, что подобным образом накануне получил 80000 гривен от 81-летней жительницы Полтавы. Злоумышленник утверждает, что ни к бабушке, ни к семейной паре лично он не звонил и их не обманывал, а только по просьбе своего товарища забирал у них деньги ", - отметил заместитель начальника отделения полиции № 1 города Полтава Михаил Ильницкий.

В отношении мужчины начато уголовное производство по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц и нанесло значительный ущерб потерпевшему). Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Сотрудниками отделения полиции № 1 города Полтава проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению места пребывания товарища задержанного, который осуществлял телефонные звонки горожанам.

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