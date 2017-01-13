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Поліція Полтави затримала шахрая, який виманив у пенсіонерки 80 тис. грн

Поліція Полтави затримала шахрая, який виманив у пенсіонерки 80 тис. грн

Київ • УНН

 • 10615 перегляди

ПОЛТАВА-КИЇВ. 13 січня. УНН. Чоловік, голосом, схожим на голос племінника 60-річної полтавки, повідомив їй, що збив автомобілем дівчинку і йому терміново потрібні гроші, щоб уникнути за це кримінальної відповідальності. Жінка погодилась віддати всі заощадження, які були в квартирі. По гроші повинен був прийти знайомий племінника. Його затримали, повідомили УНН-Центр у ГУ НП у Полтавській області.

Щоб забрати 3 тисячі євро, до будинку прийшов невідомий чоловік. Під час спілкування з ним, полтавці зрозуміли, що він не є знайомим племінника, яким представився. Спочатку вони зателефонували самому племіннику, який, як виявилось, нічого не знає про дану ситуацію, а потім викликали поліцію.

“Після затримання поліцейські встановили, що невідомий — 48-річний мешканець Луганської області, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і загалом відсидів за гратами більше 25 років. Більше того, слідчим відділення поліції № 1 міста Полтави чоловік зізнався, що подібним чином напередодні отримав 80 тисяч гривень від 81-річної мешканки Полтави. Зловмисник стверджує, що ні до бабусі, ні до сімейної пари особисто він не телефонував і їх не обманював, а лише на прохання свого товариша забирав у них гроші”, — зазначив заступник начальника відділення поліції № 1 міста Полтава Михайло Ільницький.

Відносно чоловіка розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб і завдало значної шкоди потерпілому). Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі.

Працівниками відділення поліції № 1 міста Полтава проводяться слідчо-оперативні заходи по встановленню місця перебування товариша затриманого, який здійснював телефонні дзвінки полтавцям.

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