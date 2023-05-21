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Полиция Германии начала расследование возможного отравления российских оппозиционеров

Полиция Германии начала расследование возможного отравления российских оппозиционеров

Киев • УНН

 • 851203 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Немецкая полиция заявила, что расследует возможное отравление двух российских эмигрантов, которые присутствовали на конференции в Берлине в конце апреля, организованной критиком кремля Михаилом Ходорковским, передает УНН.

Детали

Российская исследовательская медиа-группа "Агентство" сообщила, что две женщины сообщили о симптомах, указывающих на возможное отравление.

Уголовная полиция Берлина начала расследование возможных отравлений российских оппозиционеров на форуме в Берлине, сообщает WELT am SONNTAG. Представитель полиции не стал вдаваться в подробности в разговоре с журналистами, сославшись на продолжение следственных действий.

Два собеседника "Агентства" сообщили, что в дни конференции в Берлине медицинская помощь требовалась российской журналистке. Как утверждает один из источников, она обращалась в клинику "Шарите". По словам журналистки, однако, симптомы могли появиться еще до конференции.

Второй женщиной стала Наталья Арно, директор общественной организации "Фонд "Свободная Россия", которая почувствовала недомогание в Праге, куда приехала со встречи российских оппозиционеров, организованной в Берлине Михаилом Ходорковским 29-30 апреля.

Позже в своем Facebook Арно написала, что ее "отравили, возможно каким-то nerve agent". "Странные симптомы", по ее словам, появились уже в первом городе из двух, которые она посетила — то есть Берлине. Уже во втором городе — Праге — она обнаружила дверь в свой номер открытой и почувствовала в нем "резкий запах дешевых духов".

Помимо инцидентов с Арно и российской журналисткой в Берлине "Агентству" удалось установить еще один эпизод возможного отравления. С подобными симптомами незадолго до российского вторжения в Украину сталкивался также бывший посол США в Украине, а сейчас старший директор Евразийского центра Атлантического совета известный критик Владимира Путина Джон Хербст.

Еще один инцидент, но без возможного отравления, касается журналиста-расследователя Христа Грозева: летом 2022 года в Черногории в его отсутствие был вскрыт гостиничный номер. По словам Грозева, у него пропал телефон.

Дополнение

В последние годы за рубежом и в россии было совершено несколько отравлений противников кремля.

Алексея Навального лечили в россии, а затем в Германии от отравления нервно-паралитическим веществом в 2020 году.

Навальный добровольно вернулся в россию в 2021 году из Германии. Он был арестован в январе того же года и с тех пор находится в тюрьме.

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