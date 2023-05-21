Поліція Німеччини розпочала розслідування можливого отруєння російських опозиціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Німецька поліція заявила, що розслідує можливе отруєння двох російських емігрантів, які були присутні на конференції в Берліні наприкінці квітня, організованій критиком кремля Михайлом Ходорковським, передає УНН.
Деталі
Російська дослідницька медіа-група "Агентство" повідомила, що дві жінки повідомили про симптоми, що вказують на можливе отруєння.
Кримінальна поліція Берліна розпочала розслідування можливих отруєнь російських опозиціонерів на форумі у Берліні, повідомляє WELT am SONNTAG. Представник поліції не став вдаватися до подробиць у розмові з журналістами, пославшись на продовження слідчих дій.
Два співрозмовники "Агентства" повідомили, що в дні конференції в Берліні медична допомога була потрібна російській журналістці. Як стверджує одне з джерел, вона зверталася до клініки "Шаріте". За словами журналістки, проте, симптоми могли з'явитися ще до конференції.
Другою жінкою стала Наталія Арно, директор громадської організації "Фонд "Вільна Росія", яка відчула нездужання у Празі, куди приїхала із зустрічі російських опозиціонерів, організованої у Берліні Михайлом Ходорковським 29-30 квітня.
Пізніше у своєму Facebook Арно написала, що її "отруїли, можливо якимсь nerve agent". "Дивні симптоми", за її словами, з'явилися вже в першому місті з двох, які вона відвідала — тобто Берліні. Вже в другому місті — Празі — вона виявила двері у свій номер відчиненими й відчула в ньому "різкий запах дешевих парфумів".
Окрім інцидентів з Арно та російською журналісткою в Берліні "Агентству" вдалося встановити ще один епізод можливого отруєння. З подібними симптомами незадовго до російського вторгнення в Україну стикався також колишній посол США в Україні, а зараз старший директор Євразійського центру Атлантичної ради відомий критик володимира путіна Джон Гербст.
Ще один інцидент, але без можливого отруєння, стосується журналіста-розслідувача Христа Грозєва: влітку 2022 року в Чорногорії за його відсутності було розкрито готельний номер. За словами Грозєва, у нього зник телефон.
Доповнення
В останні роки за кордоном та в росії було скоєно кілька отруєнь противників кремля.
Олексія Навального лікували в росії, а потім у Німеччині від отруєння нервово-паралітичною речовиною у 2020 році.
Навальний добровільно повернувся до росії у 2021 році з Німеччини. Він був заарештований у січні того ж року і відтоді перебуває у в'язниці.