Полиция Киева и области 10 дней будет работать в усиленном режиме

Как сообщили в пресс-службе, в соответствии с приказом Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, личный состав Киева и Киевской области десять дней будет работать в усиленном режиме. Такая позиция руководства полицейского ведомства вызвана из-за осложнения оперативной обстановки.

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"... руководитель столичных правоохранителей Андрей Крищенко перед выходом на вечернее патрулирование района провел инструктаж киевским полицейским. Он обратил внимание подчиненных на оперативное реагировании при получении информации о каких-либо правонарушениях, предупреждении преступлений и отметил строгое соблюдение мер личной безопасности во время несения службы", - говорится в сообщении.