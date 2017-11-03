Полиция Киева и области 10 дней будет работать в усиленном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Правоохранители Киева и Киевской области заступили на усиленное патрулирование. Об этом заместитель Председателя Нацполиции-начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко рассказал во время проведения инструктажа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полции.
Как сообщили в пресс-службе, в соответствии с приказом Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, личный состав Киева и Киевской области десять дней будет работать в усиленном режиме. Такая позиция руководства полицейского ведомства вызвана из-за осложнения оперативной обстановки.
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"... руководитель столичных правоохранителей Андрей Крищенко перед выходом на вечернее патрулирование района провел инструктаж киевским полицейским. Он обратил внимание подчиненных на оперативное реагировании при получении информации о каких-либо правонарушениях, предупреждении преступлений и отметил строгое соблюдение мер личной безопасности во время несения службы", - говорится в сообщении.