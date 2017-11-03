Поліція Києва та області 10 днів працюватиме у посиленому режимі

Як повідомили у прес-службі, згідно із наказом Голови Національної поліції України Сергія Князєва, особовий склад Києва та Київської області десять днів працюватиме у посиленому режимі. Така позиція керівництва поліцейського відомства викликана через ускладнення оперативної обстановки.

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“... керівник столичних правоохоронців Андрій Крищенко перед виходом на вечірнє патрулювання району провів інструктаж київським поліцейським. Він зосередив увагу підлеглих на оперативному реагуванні при отриманні інформації щодо будь-яких правопорушень, попередженні злочинів та наголосив на суворому дотриманні заходів особистої безпеки під час несення служби”, — йдеться у повідомленні.