Полиция Киева спасла мужчину, который пытается покончить с собой. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

Детали

На днях в Печерском районе Киева полицейские Максим Мамчура и Юлия Марусева обнаружили мужчину в подавленном состоянии, который намеревался совершить самоубийство. Впрочем полицейским удалось вовремя его остановить и успокоить гражданина.

Впоследствии инспекторы отвели мужчину в безопасное место и вызвали медиков для оказания дальнейшей помощи.

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