В Печерском районе Киева патрульные полицейские предотвратили попытку самоубийства. Они обнаружили мужчину в подавленном состоянии, успокоили его и вызвали медиков для оказания помощи.
Полиция Киева спасла мужчину, который пытается покончить с собой. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
На днях в Печерском районе Киева полицейские Максим Мамчура и Юлия Марусева обнаружили мужчину в подавленном состоянии, который намеревался совершить самоубийство. Впрочем полицейским удалось вовремя его остановить и успокоить гражданина.
Впоследствии инспекторы отвели мужчину в безопасное место и вызвали медиков для оказания дальнейшей помощи.
У Києві з 16-го поверху впали двоє підлітків, поліція розслідує версію самогубства30 июня 2024, 08:26 • 24341 просмотр