Полицейский травмирован во время попытки прорыва активистов под Константиновкой - В.Аброськин

"Приезжие " гастролеры " так и едут в Донецкую область. Не полезными действиями, а провокациями они вновь и вновь создают инфоповоды вокруг себя. Пока " Вова Болезненный " придумывает следующую провокацию против полицейских, его "коллега по спектаклю " вместе с опричниками взял эстафету по созданию скандалов ", - отметил В.Аброськин.

"Сегодня (15 марта - ред.) около 16:30 на блокпосту у Константиновки для проверки была остановлена ​​автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом. Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва сквозь блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа ", - сообщил он.

Начальник донецкой полиции обратился к "блокадникам", как к организаторам, так и участникам: "Уважаемые, не переходите границу невозвращения, потому что в дальнейшем через такие ваши необдуманные действия может произойти трагедия".