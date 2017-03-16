Полицейский травмирован во время попытки прорыва активистов под Константиновкой - В.Аброськин

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Киев • УНН

 • 10806 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Около 50 человек на автомобилях накануне пыталась проехать через блокпост у Константиновки, часть из них отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва сквозь блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа. Об этом сообщил начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook, передает УНН.

"Приезжие " гастролеры " так и едут в Донецкую область. Не полезными действиями, а провокациями они вновь и вновь создают инфоповоды вокруг себя. Пока " Вова Болезненный " придумывает следующую провокацию против полицейских, его "коллега по спектаклю " вместе с опричниками взял эстафету по созданию скандалов ", - отметил В.Аброськин.

"Сегодня (15 марта - ред.) около 16:30 на блокпосту у Константиновки для проверки была остановлена ​​автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска  в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом. Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва сквозь блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа ", - сообщил он.

Начальник донецкой полиции обратился к "блокадникам", как к организаторам, так и участникам: "Уважаемые, не переходите границу невозвращения, потому что в дальнейшем через такие ваши необдуманные действия может произойти трагедия".

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