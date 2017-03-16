Поліцейського травмовано під час спроби прориву активістів під Костянтинівкою - В.Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Близько 50 людей на автомобілях напередодні намагалася проїхати через блокпост біля Костянтинівки, частина з них відмовилася проходити перевірку та вчинила спробу силового прориву крізь блокпост. Один з поліцейських травмований внаслідок застосування активістами сльозогінного газу. Про це повідомив начальник ГУ НП у Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook, передає УНН.
"Заїжджі "гастролери" так і їдуть до Донеччини. Не корисними діями, а провокаціями вони знов і знов створюють інфоповоди навколо себе. Поки "Вова Хворобливий" вигадує наступну провокацію проти поліцейських, його "колега по спектаклю" разом з опричниками взяв естафету по створенню скандалів", - зазначив В.Аброськін.
"Сьогодні (15 березня - ред.) близько 16:30 на блокпосту біля Костянтинівки для перевірки була зупинена автоколона, яка рухалася зі сторони Покровська у складі порядка 50 осіб на чолі з народним депутатом Тарасом Пастухом. Однак частина громадян відмовилася проходити перевірку та вчинила спробу силового прориву крізь блокпост. Один з поліцейських травмований в результаті застосування активістами сльозогінного газу", - повідомив він.
Начальник донецької поліції звернувся до "блокадників", як організаторів, так і учасників: "Шановні, не переходьте межу неповернення, бо в подальшому через такі ваші необдумані дії може статися трагедія".
Нагадаємо, 13 березня співробітниками ГУ НП Донецької області були затримані 45 осіб на редуті блокадників на Донеччині.