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Полицейский совершил смертельное ДТП на Закарпатье

Полицейский совершил смертельное ДТП на Закарпатье

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УЖГОРОД-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня на трассе “Киев-Чоп” произошло смертельное ДТП с участием полицейского, в результате которого погиб пешеход. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, милиционер был за рулем автомобиля, который совершил наезд на пешехода.

“Сегодня, 11 декабря, около 19.30 на линию “102” обратился работник полиции Закарпатья и сообщил об аварии на трассе “Киев-Чоп”. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля “Skoda” допустил столкновение с пешеходом на трассе между селами Ивановка и Клячаново Мукачевского района.

Стоит отметить, что водитель был трезв.

“На месте происшествия работают полиция и сотрудники соответствующих служб, которые в дальнейшем будут расследовать дело. Полиция назначила служебное расследование”, — говорится в сообщении полиции.

Известно, что событие предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК, то есть нарушение правил дорожного движения, что стало причиной смерти пешехода.

Как ранее сообщал УНН, в больнице скончалась пятая жертва смертельного ДТП на Закарпатье.

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