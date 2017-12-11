Полицейский совершил смертельное ДТП на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня на трассе “Киев-Чоп” произошло смертельное ДТП с участием полицейского, в результате которого погиб пешеход. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.
Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, милиционер был за рулем автомобиля, который совершил наезд на пешехода.
“Сегодня, 11 декабря, около 19.30 на линию “102” обратился работник полиции Закарпатья и сообщил об аварии на трассе “Киев-Чоп”. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля “Skoda” допустил столкновение с пешеходом на трассе между селами Ивановка и Клячаново Мукачевского района.
Стоит отметить, что водитель был трезв.
“На месте происшествия работают полиция и сотрудники соответствующих служб, которые в дальнейшем будут расследовать дело. Полиция назначила служебное расследование”, — говорится в сообщении полиции.
Известно, что событие предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 286 УК, то есть нарушение правил дорожного движения, что стало причиной смерти пешехода.
Как ранее сообщал УНН, в больнице скончалась пятая жертва смертельного ДТП на Закарпатье.