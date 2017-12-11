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Поліцейський скоїв смертельну ДТП на Закарпатті

Поліцейський скоїв смертельну ДТП на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні на трасі “Київ-Чоп” сталася смертельна ДТП за участі поліцейського, внаслідок якої загинув пішохід. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.

Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, правоохоронець був за кермом автомобіля, який скоїв наїзд на пішохода.

“Сьогодні, 11 грудня, близько 19.30 на лінію „102“ звернувся працівник поліції Закарпаття та повідомив про аварію на трасі „Київ-Чоп“. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що водій автомобіля „Skoda“ допустив зіткнення з пішоходом на трасі між селами Іванівці та Клячаново Мукачівського району.

Варто зазначити, що водій був тверезий.

"На місці події працюють поліція та співробітники відповідних служб, які в подальшому розслідуватимуть справу. Поліція призначила службове розстеження”, — йдеться у повідомленні поліції.

Наразі відомо, що подію попередньо кваліфікували за ч. 2 ст. 286 ККУ, тобто порушення правил дорожнього руху, що стало причиною смерті пішохода.

Як раніше повідомляв УНН, у лікарні померла п’ята жертва смертельної ДТП на Закарпатті.

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