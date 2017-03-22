Полицейские со стрельбой задержали группу серийных разбойников
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Полиция разоблачила преступную группировку, которая совершила более десяти разбойных нападений по всей стране. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
Преступная группа состояла из организатора и еще четырех участников. Их подозревают в совершении ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений на территории Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Ровенской и других областей.
В прошлом году правоохранители получили оперативную информацию о преступной группировке, которая действует на территории Украины и совершает разбойные нападения.
Во время проверки полученной информации полицейские получили подтверждение о возможной причастности злоумышленников к совершению более 10 тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, по которым начали уголовные производства. Группа "специализировалась" на совершении разбойных нападений и кражах из домовладений.
В ходе расследования оперативники узнали, что они планируют совершить разбойное нападение на домовладение 52-летнего жителя Черкасской области. Полицейские провели комплекс следственных (розыскных) действий и установили всех участников преступной группировки.
В проведении операции по их задержанию были задействованы спецназовцы подразделения КОВД. Задержание злоумышленников происходило в момент разбойного нападения, в котором принимали участие трое участников группировки. Один из них оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и при задержании был смертельно ранен. Других - задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении.
По адресам проживания всех участников преступной группы и их близких связей проведено более 20 обысков. В результате изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению серии разбойных нападений и кражи из домовладения.
Еще двух участников преступной группы, в том числе организатора, объявили в розыск. Следствие продолжается.
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