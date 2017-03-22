Поліцейські зі стріляниною затримали групу серійних розбійників

Злочинна група складалась із організатора та ще чотирьох учасників. Їх підозрюють у скоєнні ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на території Дніпропетровської, Житомирської, Кіровоградської, Київської, Одеської, Рівненської та інших областей.

Минулоріч правоохоронці отримали оперативну інформацію про злочинне угрупування, яке діє на території України та вчиняє розбійні напади.

Під час перевірки отриманої інформації поліцейські отримали підтвердження у можливій причетності зловмисників до вчинення більше 10 тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, за якими були розпочаті кримінальні провадження. Група “спеціалізувалась” на вчиненні розбійних нападів та крадіжок з домоволодінь.

Під час розслідування оперативники дізнались, що вони планують вчинити розбійний напад на домоволодіння 52-річного мешканця Черкаської області. Поліцейські провели комплекс слідчих (розшукових) дій та встановили всіх учасників злочинного угрупування.

До проведення операції по їх затриманню були задіяні спецпризначенці підрозділу КОРД. Затримання зловмисників відбувалось у момент розбійного нападу у якому брали участь троє учасників угрупування. Один із них чинив збройний опір співробітникам поліції та під час затримання був смертельно поранений. Інших — затримано в порядку статті 208 КПК України та повідомлено про підозру.

За адресами проживання усіх учасників злочинної групи та їх близьких зв’язків проведено понад 20 обшуків. У результаті вилучено речові докази, які підтверджують їх причетність до вчинення серії розбійних нападів та крадіжки з домоволодіння.

Ще двох учасників злочинної групи, у тому числі організатора, оголошено у розшук. Слідство триває.

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