Полицейские открыли более 200 производств из-за нарушения карантинных мероприятий

"... было открыто 226 уголовных производств. Из них 114 - по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Больше всего нарушений по ст. 325 УК обнаружено в Днепропетровской (19 производств), Харьковской (12), Закарпатской областях (8) и в Киеве (7)", - говорится в сообщении.

Напомним, за почти 6 месяцев в Украине нарушители карантина получили в судах штрафов на более 8 млн грн.