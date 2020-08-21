Поліцейські відкрили понад 200 проваджень через порушення карантинних заходів

"…було відкрито 226 кримінальних проваджень. З них 114 – за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Найбільше порушень згідно зі ст. 325 ККУ виявлено у Дніпропетровській (19 проваджень), Харківській (12), Закарпатській областях (8) та у Києві (7)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за майже 6 місяців в Україні порушники карантину отримали в судах штрафів на понад 8 млн грн.