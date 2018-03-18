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Политолог: есть мнение, что после выборов РФ готовится "новая Мальта"

Политолог: есть мнение, что после выборов РФ готовится "новая Мальта"

Киев  •  УНН

 • 28924 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Бывший директор департамента информационной политики МИД Украины, политолог Олег Волошин считает, что Россия и Вашингтон вскоре могут сесть за стол переговоров и завершить то, что некоторые считают современной холодной войной. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

“Сейчас возникла такая напряженность в деле Скрипаля. Эта история совершенно новая, и мы ещё не знаем, как она отразится на комплексе отношений между Россией и США в первую очередь. Хотя мы прекрасно понимаем, что Британия в этой истории идет в абсолютном фарватере американской политики”, — сказал эксперт. По его словам, основной “дирижер” конфронтации находится в Вашингтоне.

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“Все ждут, что будет в диалоге между Москвой и Вашингтоном, и там самые разные версии. Может дойти и до ядерной войны. Есть мнение, что готовится новая Мальта. В 1986 году на Мальте состоялась знаменитая встреча Горбачева (Михаил Горбачев — последний Генеральный секретарь ЦК КПСС — ред.) И Рейгана (Рональд Рейган — 40-й президент США — ред.), Когда, казалось, был самый разгар холодной войны, произошёл это ключевой перелом. Попытались изменить и в итоге изменили матрицу отношений, и в итоге холодная война закончилась”, — отметил Волошин.

Так, по его мнению, новый срок президента РФ Владимира Путина, скорее всего, может начаться каким-то новым набором подходов.

“Не факт, может этого и не произойдет, но особенно справа Скрипаля очень бьет по всем этим ожиданиям, потому что это — „черный лебедь“ (теория американского эссеиста, математика, трейдера ливанского происхождения Нассима Николаса Талеба, рассматривающая труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия), его никто не ждал, это фактор, который внес очень много эмоций в диалог между Западом и Москвой, и неизвестно, в каком направлении эта ситуация теперь развернется”, — добавил политолог.

Напомним, по мнению бывшего директора департамента информационной политики МИД Украины, политолога Олега Волошина, блокирование выборов президента РФ в дипломатический учреждениях на территории Украины подрывает авторитет государства на международной арене.

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