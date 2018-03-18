Політолог: є думка, що після виборів РФ готується "нова Мальта"

“Зараз виникла така напруженість у справі Скрипаля. Ця історія абсолютно нова, і ми ще не знаємо, як вона відіб’ється на комплексі відносин між Росією і США в першу чергу. Хоча ми прекрасно розуміємо, що Британія в цій історії йде в абсолютному фарватері американської політики”, — сказав експерт. За його словами, основний “диригент” конфронтації знаходиться у Вашингтоні.

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“Всі чекають, що буде в діалозі між Москвою і Вашингтоном, і там найрізніші версії. Може дійти і до ядерної війни. Є думка, що готується нова Мальта. У 1986 році на Мальті відбулася знаменита зустріч Горбачова (Михайло Горбачов — останній Генеральний секретар ЦК КПРС — ред.) і Рейгана (Рональд Рейган — 40-й президент США — ред.), коли, здавалося, був самий розпал холодної війни, стався цей ключовий перелом. Спробували змінити і в підсумку змінили матрицю відносин, і в підсумку холодна війна закінчилася”, - зауважив Волошин.

Так, на його думку, новий термін президента РФ Володимира Путіна, швидше за все, може початися якимось новим набором підходів.

“Не факт, може цього і не станеться, але особливо справа Скрипаля дуже б'є по всім цим очікуванням, тому що це — "чорний лебідь" (теорія американського есеїста, математика, трейдера ліванського походження Нассіма Ніколаса Талеба, що розглядає важкопрогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки), його ніхто не чекав, це фактор, який вніс дуже багато емоцій у діалог між Заходом і Москвою, і невідомо, в якому напрямку ця ситуація тепер розгорнеться”, - додав політолог.

Нагадаємо, на думку колишнього директора департаменту інформаційної політики МЗС України, політолога Олега Волошина, блокування виборів президента РФ у дипломатичний установах на території України підриває авторитет держави на міжнародній арені.