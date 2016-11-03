Политолог: В.Медведчук еще в 2001 году предлагал декларировать не только доходы, но и расходы чиновников

Эксперт считает, что после обнародования данных об имуществе украинских чиновников в обществе должны произойти положительные изменения.

"Возможно, они начались бы и раньше, ведь история с тем, чтобы ввести декларирование имущества чиновников, народных депутатов и членов их семей, не нова. В 2001 году был разработан законопроект В.Медведчука, но он тогда не прошел (голосование в Верховной Раде - ред.), потому что депутаты боялись преследования, прятали имущество. Прошло 15 лет после законопроекта В.Медведчука, и сейчас закон о декларировании принят. Но это произошло под давлением Запада - и это один из плюсов политической части Соглашения об ассоциации", - считает В.Воля.

По мнению политолога, Запад заставил украинскую "имущественную элиту" - тех, кто владеет ресурсами в Украине - показать свои доходы.

"Я думаю, что если бы это произошло 10 или 15 лет назад, мы бы видели другую политическую элиту, другого качества парламент, Администрацию Президента и т.д.", - подытожил эксперт.

Напомним, в 2001 году народным депутатом Украины Виктором Медведчуком был разработан и внесен в ВР проект закона "О государственном (финансовом) контроле за декларированием доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, и их расходами". Данный законопроект не только предусматривал введение специального механизма финансового контроля за доходами и расходами госслужащих и высших должностных лиц государства, но и устанавливал административную и уголовную ответственность за сокрытие чиновниками доходов от налогообложения. Однако депутаты так и не приняли этот законопроект.