Політолог: В.Медведчук ще в 2001 році пропонував декларувати не тільки доходи, а й видатки чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Ідея декларувати доходи чиновників не нова - ще в 2001 році це пропонував зробити Віктор Медведчук. І якби депутати тоді проголосували за цей законопроект, Україна пішла б зовсім іншим шляхом розвитку. Таку думку в ефірі NewsOne висловив політолог Володимир Воля, передає УНН.
Експерт вважає, що після оприлюднення даних про майно українських чиновників в суспільстві повинні відбутися позитивні зміни.
“Можливо, вони почалися б і раніше, адже історія з тим, щоб ввести декларування майна чиновників, народних депутатів і членів їх сімей, не нова. У 2001 році був розроблений законопроект Медведчука, але він тоді не пройшов (голосування у Верховній Раді. — Ред.), Тому що депутати боялися переслідування, ховали майно. Минуло 15 років після законопроекту Медведчука, і зараз закон про декларування прийнятий. Але це сталося під тиском Заходу — і це один з плюсів політичної частини Угоди про асоціацію”, - вважає Воля.
На думку політолога, Захід змусив українську “майнову еліту” — тих, хто володіє ресурсами в Україні — показати свої доходи.
“Я думаю, що, якби це сталося 10 або 15 років тому, ми б бачили іншу політичну еліту, іншої якості парламент, адміністрації президента і т.д.”, — підсумував експерт.
Нагадаємо: в 2001 році народним депутатом України Віктором Медведчуком був розроблений і внесений до ВР проект закону “Про державний (фінансовий) контроль за декларуванням доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та їх витратами”. Даний законопроект не тільки передбачав введення спеціального механізму фінансового контролю за доходами і витратами (!) Держслужбовців та вищих посадових осіб держави, а й встановлював адміністративну та кримінальну відповідальність за приховування чиновниками доходів від оподаткування. Однак депутати так і не прийняли цей законопроект.