Politico: ЕС предлагает радикальные изменения в финансировании стран блока. На дискуссию повлияли Украина и Западные Балканы

В Европейском Союзе рассматривают модель, согласно которой странам ЕС, возможно, придется достичь целевых показателей в обмен на их долю в значительной части бюджета ЕС. О таких далеко идущих планах, разработанных Европейской комиссией, сообщает Politico, отмечая, что реформа возникла в повестке дня, поскольку в глубине души официальные лица ЕС готовятся к возможному расширению блока в Украину и страны Западных Балкан, пишет УНН.

Детали

До сих пор основная часть так называемого финансирования сплочения, которое составляет 392 миллиарда евро за период 2021-2027 гг. и направлено на содействие ускорению экономического роста в более бедных регионах Европы, выплачивалась в соответствии с согласованными критериями, а не в качестве "пряника" за достижение целевых показателей.

Но в документе, подписанном 27 еврокомиссарами блока в среду, исполнительный орган ЕС впервые поднял вопрос о наложении обязательств для получения финансирования в целом, отмечает издание.

"Существует широкая поддержка финансирования, основанного на результатах", - отметила Еврокомиссия.

Официальное предложение, как указано, еще предстоит. Как только это произойдет, правительства скажут свое слово, пишет издание.

Финансирование сплочения составляет значительную часть семилетнего бюджета ЕС в размере 1,2 триллиона евро и направлено на сокращение разрыва между более богатыми и бедными регионами. Все беднейшие страны ЕС, от Португалии на западе до Венгрии и Болгарии на востоке, получили огромную выгоду от финансирования, которое в основном сосредоточено на окружающей среде и транспортной инфраструктуре, например, на строительстве новых автомагистралей.

Реформа стоит на повестке дня, потому что в глубине души чиновники ЕС готовятся к возможному расширению блока на Украину и страны Западных Балкан, где большая часть этих денег будет использована, чтобы помочь им экономически догнать существующих членов - отмечается в публикации.

В последние годы ЕС, как указано, изо всех сил пытался убедить некоторые страны, особенно Венгрию и Польшу, придерживаться демократических стандартов и приостановил некоторое финансирование, но в очень ограниченном объеме. Постановка финансирования сплочения в зависимость от реформ с самого начала членства страны может облегчить удержание правительств на прямом и узком пути, пишет издание.

И сразу отмечает: добиться этого будет непросто.

"В принципе, это (обусловленность) может быть лекарством, но на практике это очень сложно", - сказал Жолт Дарвас из брюссельского аналитического центра Bruegel, добавив, что предыдущие системы, связывающие денежные выплаты с конкретными целями, были нескладными.

Экономные страны, в основном из Северной Европы, уже давно утверждают, что нынешние расходы на сплочение, которые в настоящее время сильно перекошены в сторону регионов Южной, Центральной и Восточной Европы, неэффективны, сказал он.

Модель распространит формат, похожий на правила постпандемического фонда ЕС, который был согласован в 2020 году для смягчения экономических последствий Covid-19, указывает издание. В соответствии с этой схемой Брюссель увязывал денежные трансферты с проведением внутренних реформ.

Однако может возникнуть некоторый откат, поскольку он подвергся резкой критике со стороны некоторых правительств. Выплата денежных средств из фонда восстановления была пронизана бюрократической волокитой из-за строгих проверок и контроля, сказал Дарвас.

Текущие программы сплочения включают часть расходов, привязанных к целевым показателям, но страны-члены неохотно принимали в этом участие, сказал чиновник ЕС.

В своем отчете Еврокомиссия написала, что модель "деньги за реформы" потенциально может "ускорить финансовую реализацию и повысить ориентацию политики на результат".

Исполнительный орган ЕС отметил, что подход постпандемического фонда, основанный на результатах, побудил государства ЕС проводить реформы и "быть вознагражденным за прогресс на этом пути".

Но ЕС не хочет в точности копировать модель фонда восстановления. Документ поощряет более активное участие местных сообществ и заинтересованных сторон - то, чего, по мнению критиков, не хватает в постпандемическом фонде, пишет издание.

В тексте также подчеркивается необходимость сильных систем аудита и контроля. Служба контроля за аудитом ЕС раскритиковала фонд восстановления за его якобы слабые проверки по борьбе с мошенничеством.

"Отчет станет частью предстоящей дискуссии о составе семилетнего бюджета ЕС, который вступит в силу в 2028 году. До этого Еврокомиссия внесет официальное предложение, которое должно быть единогласно одобрено столицами стран", - отмечает издание.

Дополнение

В феврале эксперты Немецкого экономического института (IW) подсчитали финансовые последствия полноправного членства Украины в ЕС в действующем на то время многолетнем бюджете (MFF) на 2021-2027 годы, назвав сумму от 130 до 190 миллиардов евро.

Еврокомиссия вскоре предложит предоставить дополнительное финансирование странам, которые хотят присоединиться к ЕС - еврокомиссар