Politico: Мишель сократит визит в Китай на фоне требований Орбана по Украине перед саммитом ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель, по словам представителя ЕС, сократит свою поездку в Пекин, на фоне того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает сорвать саммит лидеров ЕС, который состоится в конце года и где планируется рассмотрение важных вопросов по Украине, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Мишель, который едет в Китай на первый с 2019 года саммит ЕС-Китай с личным присутствием, "вернется в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с лидерами о дальнейших действиях", сообщил чиновник изданию.

Мишель раньше вернется из китайской столицы - после первого дня встреч в четверг - "отчасти потому, что не имеет защищенной телефонной линии в Пекине, чтобы поговорить с лидерами ЕС без прослушивания Китаем", сказал чиновник.

Президент Франции Эммануэль Макрон также пригласил Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться найти компромисс, сообщил Politico другой чиновник.

Дополнение

Сам Мишель встретился с Орбаном в Будапеште на прошлой неделе, пытаясь сгладить напряженность перед саммитом лидеров ЕС. После этого Мишель подчеркнул важность "единства ЕС", которое, по его словам, "требует постоянных усилий и является нашей главной силой".

В письме от 4 декабря, полученном изданием, Орбан призвал Мишеля снять переговоры по вступлению Украины с повестки дня предстоящего саммита ЕС. "Я со всем уважением призываю вас не приглашать Евросовет принимать решения по этим вопросам в декабре, поскольку очевидное отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу", - написал Орбан.

Венгерский лидер категорически против начала переговоров о вступлении с Украиной после того, как Европейская комиссия одобрила начало переговоров о членстве в ноябре, и угрожал наложить вето на запланированную помощь Украине в размере 50 миллиардов евро.