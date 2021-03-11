Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории Соединенных Штатов

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36129 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 52674 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105527 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141450 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193889 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192625 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278297 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 325251 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157800 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143117 просмотра

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Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории Соединенных Штатов

Politico: 2020 год стал самым смертоносным в истории Соединенных Штатов

Киев  •  УНН

 • 15065 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. 2020 год стал самым смертоносным в задокументированной истории США из-за коронавируса. Об этом в ближайшее время официально объявят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), рассказали два источника Politico, пишет УНН.

Детали

В США в 2020-м умерли более трех миллионов человек. Из них около 400 тысяч — от коронавируса. Вирус стал третьей по частоте причиной смерти американцев, уступив лишь сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям.

Из-за пандемии смертность в 2020 году в США увеличилась на 15% по сравнению с 2019-м. Это самый значительный рост с 1918 года, когда во время Первой мировой войны сотни тысяч человек умерли от испанского гриппа.

Справка

По информации CDC, на данный момент в США в связи с коронавирусом умерли 526 213 человек.

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