Politico: 2020 рік став найбільш смертоносним в історії Сполучених Штатів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. 2020 рік став найбільш смертоносним в задокументованій історії США через коронавірус. Про це найближчим часом офіційно оголосять Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC), розповіли два джерела Politico, пише УНН.
Деталі
У США в 2020-му померли понад три мільйони осіб. З них близько 400 тисяч — від коронавірусу. Вірус став третьою за частотою причиною смерті американців, поступившись лише серцево-судинним і онкологічним захворюванням.
Через пандемію смертність в 2020 році в США збільшилася на 15% в порівнянні з 2019-м. Це найзначніше зростання з 1918 року, коли під час Першої світової війни сотні тисяч людей померли від іспанського грипу.
Довідка
За інформацією CDC, на даний момент в США в зв’язку з коронавірусом померли 526 213 осіб.