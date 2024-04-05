"Политэксперту" с телеканалов медведчука сообщили о подозрении в госизмене

Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене прокремлевскому пропагандисту михаилу шпире, который был частым гостем на телеканалах медведчука. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как отмечается, в июне 2023 года "политэксперт" уже получил заочный приговор за свои действия в виде 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Впрочем, за новые задокументированные преступления ему грозит более суровое наказание. В частности, правоохранители обнаружили доказательства его сотрудничества с российскими спецслужбами.

По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения рф шпир стал одним из основных рупоров кремля, который публично поддержал путина в агрессивной войне против Украины. А после захвата Херсона предателя назначили так называемым "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций" в местной оккупационной администрации рф.

Установлено, что именно он санкционировал подрыв рашистами башни украинских операторов мобильной связи и телерадиовещания, когда они бежали с правобережья - заявили в СБУ.

Шпир публично призвал российский генштаб скорректировать ракетные удары по энергообъектам нашего государства, чтобы полностью вывести их из строя. За это командование российских войск летом 2023 года наградило его медалью "участника специальной военной операции".

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили шпиону о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);



ст. 436 (пропаганда войны);



ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).



Отмечается, что пропагандист скрывается от правосудия на территории рф и временно оккупированной Херсонской области. Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

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