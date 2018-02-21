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Пока Омелян занимается пиаром, в "Украэрорухе" действует квотный принцип назначений - политолог

Пока Омелян занимается пиаром, в "Украэрорухе" действует квотный принцип назначений - политолог

Киев  •  УНН

 • 10132 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Работа государственного предприятия "Украэрорух" связана с безопасностью миллионов пассажиров авиарейсов, пролетающих над Украиной. И кадровый беспорядок на таком стратегическом объекте - недопустим. Об этом заявил УНН политолог Андрей Золотарев, комментируя попытки чиновников Мининфраструктуры Украины переписать устав ГП во время отсутствия на предприятии постоянного директора.

По словам Золотарева, министр инфраструктуры Владимир Омелян должен был бы навести порядок на ГП "Украэрорух", но пока занят только личным пиаром.

Политолог также раскритиковал квотный принцип, который, по его словам, действует сегодня в кадровой политике относительно "Украэроруха".

"Понятно, что ложный путь кадровых назначений, когда людей берут по квотному принципу, пренебрегая профессионализмом, отдавая предпочтение личной преданности. Потом оказывается, что такие назначенцы, которыми заполняют кадровую шахматную доску - они во многих случаях недееспособны. Примером этого является и "Украэрорух" и не только - это общая проблема, и она очень болезненна для транспортной отрасли.

Именно поэтому не удивительно, если министр занят личным пиаром, удержанием собственных политических позиций, - ему не до текущих дел на предприятии. То что происходит в "Украэрорухе" - наглядный пример ложной кадровой политики", - сказал он.

Заметим, что сегодня вокруг ГП "Украэрорух", действительно, происходят странные вещи. В то время, как директор ГП (Дмитрий Бабейчук) второй месяц подряд находится на больничном, из Министерства инфраструктуры спускают приказ о необходимости внести изменения в устав предприятия.

Причины и цели такой инициативы в Министерстве на информационный запрос УНН пока не объяснили.

Примечательно, что приказ о необходимости переписать устав ГП подписано заместителем министра инфраструктуры Юрием Лавренюком (в статусе и.о. министра) в то время, как министр Омелян отсутствовал на работе. Аналогично к "авторству" Лавренюка относится и кадровое назначение Александра Даценко временно исполняющим обязанности директора (на время больничного Бабейчука).

Сам министр Омелян тем временем прямых ответов на вопросы о ГП "Украэрорух" избегает, ссылаясь на необходимость дождаться выводов аудита предприятия, который был инициирован накануне.

Добавим, что проверка ГП была назначена после того, как коллектив "Украэрорух" выразил недоверие своим руководителям и обратился к Омеляну с требованием освободить Бабейчука и его заместителей - Мельника и Шевчука.

Под увольнение, по мнению коллектива ГП, должен также попасть и Гомболевский (в статусе и.о. занимает должность заместителя директора по административно-хозяйственным вопросам ГП), который был признан ответственным за организацию процесса переписывания устава "Украэроруха".

Украинские Национальные Новости

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