Поки Омелян займається піаром, в “Украерорусі” діє квотний принцип призначень - політолог

За словами Золотарьова, міністр інфраструктури Володимир Омелян мав би навести лад на ДП “Украерорух”, натомість поки зайнятий лише особистим піаром.

Політолог також розкритикував квотний принцип, який, за його словами, діє сьогодні у кадровій політиці щодо “Украероруху”.

“Зрозуміло те, що хибний шлях кадрових призначень, коли людей беруть за квотним принципом, нехтуючи професіоналізмом, віддаючи перевагу особистій відданості. Потім виявляється, що такі призначенці, якими заповнюють кадрову шахівницю — вони у багатьох випадках недієздатні. Прикладом цього є "Украерорух" і не тільки — це загальна проблема, і вона дуже болюча для транспортної галузі.

Саме тому не дивно, якщо міністр зайнятий особистим піаром, утриманням власних політичних позицій, — йому не до поточних справ на підприємстві. Те, що відбувається в "Украерорусі“, — наочний приклад хибної кадрової політики”, — сказав він.

Зауважимо, що сьогодні навколо ДП “Украерорух”, дійсно, відбуваються дивні речі. У той час, як директор ДП (Дмитро Бабейчук) другий місяць поспіль перебуває на лікарняному, з Міністерства інфраструктури спускають наказ про необхідність внести зімни до статуту підприємства.

Причини та мету такої ініціативи у Міністерстві на інформаційний запит УНН поки не пояснили.

Примітно, що наказ про необхідність переписати статут ДП підписано заступником міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком (у статусі в.о. міністра) у той час, як міністр Омелян був відсутній на роботі. Аналогічно “авторству” Лавренюка належить і кадрове призначення Олександра Даценка тимчасовим виконувачем обов’язки директора (на час лікарняного Бабейчука).

Сам міністр Омелян тим часом прямих відповідей на запитання про ДП “Украерорух” уникає, посилаючись на необхідність дочекатися висновків аудиту підприємства, що був ініційований напередодні.

Додамо, що перевірка ДП була призначена після того, як колектив “Украерорух” висловив недовіру своїм керівникам та звернувся до Омеляна з вимогою звільнити Бабейчка і його заступників — Мельника та Шевчука.

Під звільнення, на переконання колективу ДП, має також потрапити і Гомболевский (в статусі в.о. обіймає посаду заступника директора з адміністративно-господарських питань ДП), якого було визнано відповідальним за організацію процесу переписування статуту “Украероруху”.