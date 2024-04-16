Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

Оккупанты продолжают издевательства над украинскими политзаключенными из Крыма, которых они незаконно осудили и этапировали на территорию россии. Систематически применяют против них силу, а также не предоставляют надлежащей медицинской помощи, что приводит к тяжелым для здоровья последствиям. Об этом говорится в заявлении Представительства Президента в АРК, передает УНН.

Детали

Как сообщается, по состоянию на начало апреля:

у политзаключенного Тофика Абдулгазиева, по словам его адвоката, выявлен туберкулез, двусторонняя пневмония, сердечная недостаточность и ряд других сложных заболеваний. Недавно его перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. По словам семьи, он очень истощен и похудел почти на 40 кг.

В мае 2022 года оккупационный "суд" вынес Абдулгазиеву обвинительное решение, незаконно приговорив его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с первыми пятью годами в тюрьме. В июле 2023 года мужчину этапировали в тюрьму в челябинской области рф.

политзаключенного Асана Яникова избили в тюрьме во владимире, рф. Со слов его сестры стало известно, что 6 апреля, во время досмотра, двое часовых дважды ударили его головой о бетон после просьбы забрать свои продукты из каптерки. По ее словам, он не провоцировал сотрудников тюрьмы и не оказывал сопротивление. Оккупанты незаконно осудили Яникова в марте 2023 года. Ему вынесен приговор к 15 годам колонии. По факту избиения родственники Яникова и защита планируют направить жалобы в фсин рф.

66-летнего Зекирью Муратова с инвалидностью третьей группы этапировали из тюрьмы в городе Балашове саратовской области рф в колонию №5 в нижнем новгороде, - об этом политзаключенный сообщил своей дочери через тюремную связь "Зонателеком".

Летом 2021 года, в СИЗО, Зекирья переболел COVID-19, тогда его в тяжелом состоянии, с двусторонней пневмонией доставили в тюремную больницу в ростове-на-дону. Несколько позже у него случился гипертонический криз. В июле 2020 года оккупанты незаконно приговорили Муратова к 11 годам колонии.

В течение 10 лет рф не предоставляет никакой информации о гражданских украинцах, которых держит в плену - Лубинец