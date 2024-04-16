Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
  •  114092 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  128102 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  131611 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  121764 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102369 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203184 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195553 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  195006 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189661 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129244 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  382626 просмотра

Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

Российские оккупанты продолжают издеваться над украинскими политзаключенными из Крыма, отказывая им в надлежащей медицинской помощи и применяя к ним силу, что привело к серьезным последствиям для здоровья, таким как потеря веса почти на 40 кг и травмы от побоев.

Война •   •  3945 просмотра
Похудение почти на 40 кг, избиение и отсутствие медпомощи: как россияне издеваются над украинскими политзаключенными

НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек

Безопасность людей в Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за действий россии, которая пытается использовать уязвимые места подводной инфраструктуры, применяя тактику гибридной войны, предупреждает заместитель командующего военно-морского командования НАТО.

Новости Мира •   •  3094 просмотра
НАТО: подводная "гибридная война" угрожает безопасности 1 миллиарда человек

В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф

С начала полномасштабного российского вторжения в Одесской области Украины было разрушено или повреждено более 120 памятников культуры, в том числе 18 национального значения.

Война •   •  3933 просмотра
В Одесской области подсчитали сколько украинских культурных памятников области уничтожили вс рф

Сейчас более 37 тысяч граждан Украины внесены в реестр пропавших без вести - Лубинец

По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, сейчас в Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, насчитывается более 37 000 граждан Украины, среди которых гражданские лица и военнослужащие.

Общество •   •  4053 просмотра
Сейчас более 37 тысяч граждан Украины внесены в реестр пропавших без вести - Лубинец

Мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в нетрезвом виде возле Мемориала Героев в Кривом Роге

30-летнему мужчине в состоянии алкогольного опьянения сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий возле Мемориала Героев в Кривом Роге. Журналист сообщил, что подозрение объявили мужчине, "который помочился на Кубы памяти".

Криминал и ЧП •   •  3211 просмотра
Мужчине сообщили о подозрении за хулиганство в нетрезвом виде возле Мемориала Героев в Кривом Роге

В Европе подорожал газ до максимума из-за конфликта между Ираном и Израилем

Европейские цены на природный газ продолжили расти из-за конфликта между Ираном и Израилем.

Новости Мира •   •  3539 просмотра
В Европе подорожал газ до максимума из-за конфликта между Ираном и Израилем

россия может передать Ирану новейшие истребители Су-35 и современные системы ПВО - The Washington Post

россия может предоставить Ирану новые истребители, в частности Су-35, и современные системы противовоздушной обороны, что усилит военные возможности Ирана против потенциальных противников, таких как Израиль и США.

Новости Мира •   •  3400 просмотра
россия может передать Ирану новейшие истребители Су-35 и современные системы ПВО - The Washington Post

Боррель "стучится в дверь" в поисках ПВО для Украины: "Дело продвигается медленно"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывает страны-члены предоставить Украине зенитные батареи, поскольку Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны для отражения российского вторжения.

Война •   •  4972 просмотра
Боррель "стучится в дверь" в поисках ПВО для Украины: "Дело продвигается медленно"

На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов

На фронте погиб городской голова Лебедина Сумской области Александр Бакликов, который осенью 2022 года стал на защиту Украины.

Война •   •  7885 просмотра
На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов

Трамп, похоже, засыпал в зале суда - NYT

Бывший президент США Дональд Трамп, похоже, задремал в зале суда во время слушаний по его уголовному делу о выплате денег за молчание Сторми Дэниелс.

Новости Мира •   •  6817 просмотра
Трамп, похоже, засыпал в зале суда - NYT