Похороны Берлускони пройдут 14 июня

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"Государственные похороны Сильвио Берлускони, скончавшегося сегодня утром в возрасте 86 лет в больнице Сан-Раффаэле в Милане, состоятся в среду, 14 июня, в 15:00 (по местному времени - ред.), в Миланском соборе под председательством архиепископа монсеньора Марио Дельпини", - говорится в сообщении.

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Медиамагнат-миллиардер страдал от редкого типа рака крови. У него, отмечает AFP, было плохое здоровье в течение многих лет, от операции на сердце в 2016 году до госпитализации в 2020 году из-за COVID-19.

Несмотря на то, что в прошлом году он был переизбран в Сенат, его редко видели на публике. Но он оставался официальным главой своей правой партии Forza Italia, младшим - и иногда вызывающим проблемы - партнером в коалиционном правительстве премьер-министра Джорджи Мелони.