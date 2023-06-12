Похорон Берлусконі відбудеться 14 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Державний похорон колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі пройде в Кафедральному соборі Мілана в середу, 14 червня, повідомили в Міланській єпархії, пише УНН.
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"Державний похорон Сільвіо Берлусконі, який помер сьогодні вранці у віці 86 років у лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, відбудуться в середу, 14 червня, о 15:00 (за місцевим часом - ред.), у Міланському соборі під головуванням архієпископа монсеньйора Маріо Дельпіні", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Медіамагнат-мільярдер страждав від рідкісного типу раку крові. У нього, зазначає AFP, було погане здоров'я протягом багатьох років, від операції на серці 2016 року до госпіталізації 2020 року через COVID-19.
Попри те, що торік він був переобраний до Сенату, його рідко бачили на публіці. Але він залишався офіційним очільником своєї правої партії Forza Italia, молодшим - і таким, що іноді спричиняє проблеми - партнером у коаліційному уряді прем'єр-міністра Джорджі Мелоні.